"الصحة": تسجيل 472 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 507 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020، تسجيل 472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 341062 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 507 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 327327 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5127 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8608 والحالات الحرجة 829 حالة.