"طقس العرب": أجواء مستقرة على عموم المناطق وزخات أمطار بجنوب غرب المملكة

تهب رياح شرقية نشطة على سواحل جدة تثير الغبار والأتربة

تَوقع حساب "طقس العرب"، استقرار الأجواء في عموم المناطق اليوم الاثنين؛ باستثناء أجزاء محدودة جنوب غرب المملكة، يتوقع أن تهطل بها زخات متفرقة من الأمطار.

وتَوقع "طقس العرب"، أن تهب رياح شرقية نشطة على سواحل جدة تثير الغبار والأتربة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443 08:19 AM

تهب رياح شرقية نشطة على سواحل جدة تثير الغبار والأتربة

"طقس العرب": أجواء مستقرة على عموم المناطق وزخات أمطار بجنوب غرب المملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تَوقع حساب "طقس العرب"، استقرار الأجواء في عموم المناطق اليوم الاثنين؛ باستثناء أجزاء محدودة جنوب غرب المملكة، يتوقع أن تهطل بها زخات متفرقة من الأمطار.

وتَوقع "طقس العرب"، أن تهب رياح شرقية نشطة على سواحل جدة تثير الغبار والأتربة.

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