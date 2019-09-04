ساحة العرضة الجنوبية تودّع "بن حريفش".. لقي مصرعه في حادث انقلاب "دركتر"

أخذ على عاتقه شق طريق على نفقته لتسهيل عبور السياح لقمة جبل عفف

ودّعت ساحة العرضة الجنوبية، اليوم الأربعاء، أحد أبرز محبيها وعشاقها في محافظتي الليث وأضم، العم "حسين بن حريفش الهلالي" بعد أن تعرض لانقلاب معدة ثقيلة كان يقودها من نوع "دركتر" في قمة جبل عفف بمحافظة أضم، وانتهت بوفاته.

واشتهر "بن حريفش"، ابن الخمسين عاماً، في محافظتي الليث وأضم والمناطق المجاورة بحبه وعشقه للعرضة الجنوبية منذ أن كان طفلاً، حيث ارتبط اسمه بـ" الزير" وفن العرضة الجنوبية، فضلاً عما كان يميزه - رحمه الله - أثناء تأدية العرضة من ملابس ذات مدلول تاريخي وتراثي تعبّر عن شغفه وإجادته لهذا الفن العريق.

وتعرّض "بن حريفش" لحادث انقلاب في جبل عفف بمحافظة أضم ظهر اليوم، عندما كان في طريقه وهو يقود معدة ثقيلة تابعة له من نوع " دركتر" فقد السيطرة عليها فجأة من قمة مرتفعة في ذات الجبل، ما أدى إلى انحرافها ومن ثم انقلابها لتستقر به في الهاوية وتوفي على الفور.

من جانبه، نعى شيخ قبائل بني هلال الشيخ عبدالكريم بن سعيد الهلالي فقيد جبل عفف التاريخي حسين بن حريفش الهلالي الذي وافته المنية ظهر اليوم، إثر حادث انقلاب إحدى المعدات التي تعمل على صيانة الطريق.

وكان الفقيد قد أخذ على عاتقه شق طريق على نفقته الخاصة يسهل عبور السياح والأماكن الأثرية إلى قمة جبل عفف الذي يوازي جبال الحجاز ويمتاز بالآثار والنقوش القديمة والمزارع والمساكن الموغلة في عبق التاريخ، فيما لم يعلم أن الطريق نفسه سيكون سبباً في رحيله عن الدنيا.

وكانت الجهات الأمنية قد باشرت الحادثة بعد تلقيها البلاغ، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى أضم.

وقال المتحدث للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان إن فرق الإنقاذ التابعة لمدني أضم باشر مساء اليوم بلاغاً ورد لمركز العمليات الموحد عن سقوط معدة ثقيلة من نوع بلدوزر مجنزر من على إحدى القمم الجبلية الواقعة جنوب شرق محافظة أضم ٤٠ كم تقريباً عن المحافظة.

وأضاف: "مع وصول الفرق لأقرب نقطة من موقع الحادث والتي تبعد قرابة ١٠ كم عن انجراف المعدة الثقيلة، عاودت الفرق سلك طريق عربات الإنقاذ ذات الدفع الرباعي للوصول إلى أقرب نقطة ممكن الوصول إليها في ظل التضاريس الجبلية الوعرة في محيط الحادث".

وتابع: تمكنت الفرق من النزول إلى نقطة تواجد المعدة ممشطة المنطقة بحثاً عن قائدها مستخدمة في عمليات النزول حبال الإنقاذ والسلالم اليدوية.

وأشار إلى أنه تم العثور على قائد المعدة على بعد أمتار منها بعد أن غطته كميات من الصخور المنجرفة من على قمة جبل عفف نتيجة تدحرج البلدوزر إلى قاع المرتفع الصخري.

وأكد أن قائد المعدة تم انتشاله عن طريق الفرق بعد أن فارق الحياة نتيجة الحادث، تم نقله إلى المستشفى وتسليم الحادث بكافة حيثياته لجهة الاختصاص. داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.