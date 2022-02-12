طرح تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022

خصم 20 % على تذاكر فئتَي المدرجات والدخول العام.. لفترة محدودة

تعود أجواء التشويق والإثارة مرة أخرى إلى حلبة كورنيش جدة، مع عودة سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، الجولة الثانية لبطولة العالم للفورمولا 1، خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل، وذلك بعد النجاح منقطع النظير الذي حققه سباق جائزة السعودية الكبرى في شهر ديسمبر الماضي.

وتستعد حلبة كورنيش جدة، أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم، مجدداً لتحدي أفضل السائقين في العالم ودفعهم إلى أقصى حدودهم، حيث يتسابقون تحت الأضواء الكاشفة على الحلبة ذات الـ 27 منعطفاً بسرعات فائقة تتخطى معدلاتها 252 كم / ساعة، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر فقط من ظهورها الأول المتميز. وفيما تبقى ذكريات سباق الفورمولا 1 الأول في المملكة عالقة في أذهان كل من شاهده، يتطلع الجميع إلى عطلة نهاية أسبوع أخرى حافلة بالسباقات المثيرة والفعاليات الترفيهية الحية.

وكشفت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، التي تعمل تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم، عن طرح تذاكر السباق الثاني لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، حيث يمكن للجمهور المحلي والعالمي اعتباراً من اليوم، شراء تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى لعام 2022.

إضافة إلى ذلك؛ تقدم شركة رياضة المحركات السعودية للجمهور عرضاً خاصاً من خصومات "الحجز المبكر" والتي تصل إلى 20% على تذاكر فئتَي المدرجات والدخول العام. وسيسري هذا العرض لمدة أسبوع واحد فقط حتى 17 فبراير 2022. ومن هذا المنطلق، تدعو شركة رياضة المحركات السعودية عشاق الفورمولا 1، إلى سرعة حجز تذاكرهم لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022 في أقرب وقت ممكن والاستفادة من هذا العرض الكبير.

وكان السباق قبل الأخير لموسم 2021 على حلبة كورنيش جدة عالية السرعات، قد شهد صراعاً ملحمياً بين البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس والهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق رد بُل، حيث تبادلا خلاله التجاوزات أمام الملايين حول العالم والذين استمتعوا بأحد أكثر السباقات إثارة في تاريخ الفورمولا 1.

وخلال السباق الأول؛ تلألأت حلبة كورنيش جدة الجديدة كلياً، ليلاً بأضوائها الكاشفة، حيث اصطف أفضل سائقي العالم على شبكة الانطلاق وقدموا سباقاً مفعماً بالإثارة والحيوية، والعديد من التجاوزات المذهلة، والوصول لسرعات قياسية، كما شهد بعض الحوادث التي استدعت إشهار العلم الأحمر ونزول سيارات الأمان، وصولاً إلى النهاية الدراماتيكية بحصد لويس هاميلتون مركز صدارة منصة التتويج، فيما خطف زميله في فريق مرسيدس فالتيري بوتاس المركز الثالث بعدما تمكن من تجاوز إستيبان أوكون سائق فريق ألبين قبل خط النهاية بأقل من ثانية.

واستمتع الجمهور في حلبة كورنيش جدة بالأجواء الحماسية التي شهدها السباق على مدار 50 لفة، ولحظات الصراع المثيرة للجدل عندما احتك هاميلتون بالجزء الخلفي لسيارة ماكس فيرستابين، بعد أن تلقى الأخير تعليمات بالإبطاء والتخلي عن المركز بسبب حادث سابق في المنعطف الأول، وهي الخطوة التي كلفت الهولندي الشاب أيضاً عقوبة مدتها 5 ثوانٍ، إلا أنه حجز في النهاية مكاناً على منصة التتويج.

ودون شك؛ كان الانتصار رقم 103 لهاميلتون في الفورمولا 1 أحد أصعب انتصاراته في صراع بطولة العالم التي فتنت العالم الرياضي الموسم الماضي، حيث أسهمت نتيجة السباق الأول للفورمولا 1 في المملكة العربية السعودية في تأجيل حسم اللقب بعد تعادل كلا السائقين بنتيجة 369.5 نقطة، في واحدة من أكثر نهايات المواسم إثارة ودراماتيكية في هذه الرياضة على الإطلاق، ومع عودة قمة رياضة السيارات إلى جدة في شهر مارس المقبل، يمكن للعالم أن يتوقع سباقاً حماسياً آخر على شواطئ ساحل البحر الأحمر.

وحظي الجمهور بسلسلة من الحفلات الموسيقية التي لا تُنسى بعد السباق على المنصة الرئيسة للحلبة أحياها أبرز نجوم العالم، مثل: جاستن بيبر، وجيسون ديرولو، وديفيد غيتا، وتيستو، ومحمد حماقي، ودي جي سنيك.

من ناحيته، رحّب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، بإعلان اليوم وحث الجمهور على سرعة حجز التذاكر وعدم تفويت فرصة الاستفادة من عروض الحجز المبكر.

وقال: يسعدنا الترحيب بعودة الفورمولا 1 إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة وجيزة من السباق الأول المذهل في شهر ديسمبر الماضي الذي أكد أن حلبة كورنيش جدة هي الحلبة الأسرع والأطول في العالم.

وأضاف: استمتع الجمهور بعطلة نهاية أسبوع رائعة مليئة بالإثارة، التي بلغت ذروتها في واحد من أكثر السباقات حماساً في الموسم، إضافة إلى الحفلات الموسيقية الترفيهية التي أحياها نخبة من أكبر نجوم الموسيقى في العالم، وبالنسبة لسباقنا الثاني في شهر مارس، تنطوي جهودنا على تعزيز التجربة وجعلها أكبر وأفضل من ذي قبل، وأدعو الجميع إلى حجز تذاكرهم في أقرب وقت ممكن حتى لا يفوتوا فرصة مشاهدة قمة رياضة السيارات مرة أخرى في جدة".

ويتيح سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022 للجمهور مجموعة متنوعة من فئات التذاكر، هي: نادي البادوك، والضيافة المتميزة، والمدرجات وتذاكر الدخول العام.

وبخصوص الدخول العام؛ فسواء كنت تبحث عن إثارة السباق، أو الاستمتاع بالتجارب الترفيهية المصاحبة، تضمن لك تذكرة الدخول العام تجربة لا تنسى بإطلالة على حماس المسار وجميع الأنشطة الممتعة في منطقة الجمهور، حيث ستعرض الشاشة الكبيرة أيضاً إثارة السباق، على مدار 3 أيام في حلبة كورنيش جدة المذهلة.

أما فيما يتعلق بالمدرجات؛ فإن تذاكر المدرجات تتوافر حالياً للمدرجات الرئيسة والوسطى، وتمت الإضافة "المدرجات الرئيسة بـ"الجديدة" بدلاً من المدرجات الجنوبية التي استُخدمت العام الماضي، وستتيح للجماهير للاستمتاع بمقاعدهم مع رؤية مذهلة لأبرز الأقسام في المسار عند أول منعطفين وفي المكان نفسه الذي شهد قمة الإثارة في السباق الأول في شهر ديسمبر الماضي.

وإلى جانب هذا المشهد المذهل، ستكون لدى الجمهور أيضاً إطلالة رائعة على شبكة الانطلاق ومبنى الفرق إلى جانب الرؤية المحدودة في حارة الصيانة ومرائب فرق الفورمولا 1. وتوفر المدرجات الوسطى للجمهور رؤية قسمين من المسار الضيق بسعر تذكرة واحدة مع إطلالات رائعة على المنعطفات 5 - 10 والمنعطفات 16 - 21.

وفيما يتعلق بالضيافة المتميزة؛ تمنح فئة الضيافة المتميزة الضيوف أفخم وأروع تجربة ممكنة لعطلة نهاية الأسبوع السباق. إذ لا يقتصر الأمر على منح المشجعين أفضل إطلالة على أحداث السباق في حلبة كورنيش جدة المذهلة فحسب، بل تتيح لهم أيضاً التفاعل وتعزيز شبكات التواصل والترفيه وفرص الأعمال.

أما بخصوص نادي البادوك؛ فيمكن لعشاق الفورمولا 1 أيضاً اختيار زيارة نادي البادوك الأسطوري؛ للاستمتاع بالسباق في عطلة نهاية الأسبوع بأناقة بالقرب من مرآب الفرق ومنطقة الصيانة في حلبة كورنيش جدة الجديدة كلياً والمطلة على البحر الأحمر.

ولا يتمتع أي حدث رياضي آخر بمستوى الضيافة والرفاهية التي تتمتع بها عطلة نهاية الأسبوع في نادي البادوك، وهناك متسع من الوقت للاستمتاع بجميع تجارب الفورمولا 1 المعروضة هنا، فمن ناحية، يمكنك النظر إلى الأسفل في البادوك حيث سيختلط السائقون والمشاهير وأساطير الفورمولا 1، ومن ناحية أخرى، ستستمتع بإطلالة على حارة الصيانة وشبكة الانطلاق، وفي الأفق، ستستمع بواجهة جدة البحرية.

وإضافة إلى الاستمتاع بإثارة سباق الفورمولا 1؛ سيتمكن جميع حاملي التذاكر أيضاً من الاستمتاع بمشاهدة سباقات الدعم الأخرى علاوة على العديد من الأنشطة الترفيهية ومهرجانات الجمهور والحفلات الموسيقية التي ستحتضنها الحلبة ومنطقة الجمهور طوال عطلة نهاية الأسبوع.

جدير بالذكر أنه لشراء تذاكر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، يمكن زيارة www.saudiarabiangp.com.