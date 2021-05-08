الجبير: أكدنا سابقًا أنه لا علاقة للمملكة بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس..الحقائق اتضحت

قال: هل سيعترف الذين اتهموا #المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنه لا علاقة للمملكة بما يسمى قضية اختراق هاتف جيف بيزوس وأن الحقائق اتضحت

وقال عبر حسابه في تويتر: الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، فإنه لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه.

هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟