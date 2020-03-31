"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1563 حالة حتى الآن.

وأوضح "العبدالعالي" أنه تم ولله الحمد تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 165 حالة تعافٍ.

وبيّن تسجيل حالتي وفاة جديدة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 10 حالات.

وأكد المتحدث أن هناك 1085 حالة من المعلنة اليوم لمخالطين وغالبية الإصابات بـ#كورونا مستقرة طبياً.