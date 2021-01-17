ثلاثة أهداف مرشحة لجائزة الأجمل في الجولة 13من دوري المحترفين .. تعرف عليها

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن قائمة الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



واختار الفريق الفني في الرابطة والتي يضم في عضويتها كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير هدف متوسط ميدان النصر عبدالمجيد الصليهم في مرمى الرائد والذي أهدى فريقه النقاط الثلاث.



وينافس على الجائزة أيضًا هدف السويدي كارلوس ستراندبيرغ لاعب أبها والذي قاد من خلاله فريقه إلى الانتصار الثالث على التوالي بهدف دون رد على نظيره الاتحاد وسمح له الانفراد بصدارة قائمة الهدافين إلى الآن برصيد 10 أهداف.



كما ينافس الهدف الذي أحرزه لاعب القادسية وليد الشنقيطي بمرمى الفيصلي في الأنفاس الأخيرة للقاء وبفضله تمكن فريقه من العودة بنقطة التعادل بانتهاء المباراة بهدفين لكل فريق.



ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم السبت، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط.