في مياه البحر الأحمر.."البحرية الملكية السعودية" تنفذ تمرين عبور مع نظيرتها الفرنسية

نفذت القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بالأسطول الغربي "تمرين عبور" في مياه البحر الأحمر مع القوات البحرية الفرنسية.
وشهد التمرين عدداً من الفرضيات القتالية، بمشاركة عدد من السفن والطائرات البحرية العمودية، وذلك بهدف رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية في مجال العمليات البحرية المختلفة.
شهد عددًا من الفرضيات القتالية.. بمشاركة عدد من السفن والطائرات العمودية
نفذت القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بالأسطول الغربي "تمرين عبور" في مياه البحر الأحمر مع القوات البحرية الفرنسية.
وشهد التمرين عدداً من الفرضيات القتالية، بمشاركة عدد من السفن والطائرات البحرية العمودية، وذلك بهدف رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية في مجال العمليات البحرية المختلفة.