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شهد عددًا من الفرضيات القتالية.. بمشاركة عدد من السفن والطائرات العمودية

في مياه البحر الأحمر.."البحرية الملكية السعودية" تنفذ تمرين عبور مع نظيرتها الفرنسية

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نفذت القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بالأسطول الغربي "تمرين عبور" في مياه البحر الأحمر مع القوات البحرية الفرنسية.

‏وشهد التمرين عدداً من الفرضيات القتالية، بمشاركة عدد من السفن والطائرات البحرية العمودية، وذلك بهدف رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية في مجال العمليات البحرية المختلفة.

