"كورونا" يصيب 29 عراقيًا جديدًا خلال يوم

الإصابات ارتفعت إلى 1631

أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من دون تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبيّنت الوزارة في بيان أورده "روسيا اليوم"، أن مختبراتها سجلت 29 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار.





وأشارت إلى أن مجموع الإصابات بلغ 1631، فيما توقفت الوفيات عند 83 حالة.