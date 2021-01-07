"الصحة": نبشركم.. لم نرصد أي مضاعفات لمن أخذ لقاح كورونا

قال: أكثر من مليون شخص سجلوا عبر صحتي للحصول على اللقاح

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لا توجد إصابات جديدة بـكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الباحة والجوف.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) اليوم الخميس أن أكثر من مليون شخص سجلوا عبر صحتي للحصول على لقاح كورونا

وتابع: عدد من أخذوا جرعات لقاح كورونا في المملكة أكثر من 137 ألف شخص.

وأردف: نبشركم.. لم نرصد أي مضاعفات لمن أخذ لقاح كورونا في السعودية.

وتابع: لقاح كورونا أثبت مأمونيته وسلامته.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 7 يناير 2021، تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 363485 حالة.



