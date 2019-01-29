"الدعوة والإرشاد" بالرياض ينظم لقاءً علمياً في العقيدة بجامع موضي السديري

عصر يوم السبت 27 جمادى الأولى ويستمر حتى صلاة العشاء

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض، في جامع الأميرة موضي بنت أحمد السديري، بحي العريجاء؛ يومًا علميًا، بعنوان: "شرح العقيدة السفارينية"، للشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي، عصر يوم السبت، 27 جمادى الأولى، ويستمر اللقاء حتى صلاة العشاء.

وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي يقوم بها جامع الأميرة موضي السديري، بإشراف من مركز الدعوة والإرشاد بالرياض؛ لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.