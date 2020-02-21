دوري الأمير "محمد بن سلمان": "الاتفاق" بثنائية يوقف زحف "الفيصلي" نحو المركز الرابع

نجح فريق الاتفاق مساء اليوم في التغلب على الفيصلي بهدفين بهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الاتفاق البادئ بالتسجيل عبر لاعبه وليد أزارو في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة قبل أن يتعادل خالد كعبي للفيصلي في الدقيقة الـ63.

اللاعب سعيد الربيعي نجم الاتفاق بعد مرور دقيقتين فقط من هدف التعادل للفيصلي نجح في إدراك هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الـ65.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق للنقطة الـ20، فيما يبقى رصيد الفيصلي عند النقطة 28.