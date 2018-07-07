الجهات الأمنية تضبط محطم كاميرات ساهر في إشارات جدة

‏‫صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بتعمد إتلاف أجهزة الرصد الآلي للسرعة (ساهر) بأحد التقاطعات في محافظة جدة، فقد أسفرت التحريات الجنائية والبحث بتوفيق الله عن تحديد هوية المتهم، مواطن في العقد الرابع من العمر، والقبض عليه، وضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة بحوزته، حيث تم إيقافه لاستكمال إجراءات جمع الاستدلالات، وإخضاعه للفحص الطبي في ضوء ما بدا عليه من أعراض مرضية، وإحالة القضية للنيابة العامة.