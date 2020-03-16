بعد إعادة تداوله.. "أمانة مكة": فيديو قطعة القماش بـ"مطعم الشرائع" قديم

أكدت أن المقطع من العام الماضي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حينها

كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمرقندي، أن مقطع الفيديو المتداوَل، الذي يظهر فيه قطعة قماش داخل وجبة طعام بأحد المطاعم بحي الشرائع بمكة المكرمة، قديم.

وفي التفاصيل، أكد "سمرقندي" لـ"سبق" أن المقطع قديم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.

وكان مقطع فيديو متداوَل حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قطعة قماش داخل وجبة طعام بأحد المطاعم بحي الشرائع بمكة المكرمة، وهو ما وثقه أحد مرتادي المطعم نفسه، وتظهر الوجبة أمامه قبل أن يتناولها، مطالبًا بمحاسبة المتسبب، وتطبيق العقوبات والغرامات البلدية على مقدمي الوجبة، وإغلاق المطعم، قبل أن تكشف أمانة العاصمة المقدسة أن المقطع قديم منذ العام الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه.



