شاهد .. التساقط الثلجي "السليت" يغازل جبل اللوز بمرتفعات تبوك

"المضلعاني": يحدث في الطقس شديد البرودة ويسبق الثلوج القطنية

بدأ التساقط الثلجي "السليت"، بكميات خفيفة، على مرتفعات الظهر بتبوك وذلك وفقًا لفيديو من تصوير عضو فريق عواصف تبوك نصار العنزي.

وفي التفاصيل، أوضح الباحث المتخصص وعضو عواصف تبوك عيد المضلعاني، عبر حسابه على تويتر، أن بداية هطول "السليت" على جبل اللوز، نوعٌ من أنواع التساقط الثلجي الذي لا يحدث إلا في الطقس شديد البرودة، مبينًا أنه غالبًا يسبق الثلوج القطنية.

ويقع جبل اللوز شمال غرب مدينة تبوك، ضمن متكوّن الدرع العربي المسمى جغرافيًا "جبال مدين"، وجاءت تسمية الجبل بهذا الاسم نِسبة لأشجار اللوز التي لا تزال تنمو فيه، كما أن هناك واديًا وقرية يُعرفان باسم "اللوز".

وتُعَد قمة جبل اللوز أعلى قمة في منطقة تبوك؛ إذ يبلغ ارتفاعها 2583 مترًا فوق سطح البحر، كما ينتج منها أودية عدة من جهة الجنوب والغرب، كما تُعَد منطقة أثرية؛ لما فيها من النقوش التاريخية القديمة والرسوم والمناجم والكتابات.