مدير "تعليم صيبا" يتفقد المكاتب العشرة ويقف على المشروعات المدرسية

"الخرمي" التقى المحافظين وأشاد بدعمهم للعملية التعليمية والعمل عن بُعد

نفذ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، أخيرًا، جولة ميدانية شملت مكاتب التعليم العشرة في المحافظات التسع التي تشرف عليها الإدارة تعليميًا، واستهدفت الجولة التفقدية مناقشة تفصيلية لآلية العمل في مكاتب التعليم منذ بداية تعليق الحضور للمقرات واحتياجات المكاتب والمدارس استعدادًا للعام الدراسي القادم وإيجاد الحلول وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم عند استمرار الجائحة لا قدر الله والعمل على الخطط البديلة لتحقيق الأهداف المنشودة التي ترسم ملامحها وزارة التعليم.

وتضمنت زيارة الدكتور الخرمي اللقاء بمحافظي محافظات صبيا والداير وبيش والعيدابي والدرب والريث وذلك بحضور مديري مكاتب التعليم وجرى خلال اللقاءات تسليط الضوء على تجربة تعليم صبيا في العمل عن بُعد، منوهًا ومشيدًا بالجهود التي يبذلونها في دعم وتطوير العملية التعليمية في المحافظات من خلال رعايتهم ودعمهم للبرامج والفعاليات التي تنفذها المكاتب والمدارس بما يتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

ووقف الدكتور الخرمي على الحالة العامة للمرافق التعليمية في المدارس ومكاتب التعليم، إضافة إلى وقوفه على المشروعات والمباني المدرسية تحت الإنشاء مستمعًا لشرح عن تفاصيل تلك المشروعات ومواصفاتها ومراحل الإنجاز، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم وبمتابعة مستمرة من معالي الوزير الدكتور حمد آل الشيخ تسعى لتهيئة البيئة التعليمية المحفزة للتفوق والإبداع وتلبية كل احتياجات الطلاب والطالبات.