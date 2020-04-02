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تضم 14 شخصاً بينهم الطبيب "وين ليانغ" أول من حاول إبلاغ الحكومة بالوباء

الصين تعلن "قائمة الأوائل" الذين توفوا خلال مشاركتهم في مواجهة كورونا

أعلنت السلطات الصينية "قائمة الأوائل" الذين توفوا خلال مشاركتهم في جهود التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

القائمة تضم 14 شخصًا، بينهم الطبيب الذي يعتبر أول من حاول إبلاغ الحكومة بالوباء، وتشمل 10 رجال و4 نساء تتراوح أعمارهم من 29 إلى 72 عامًا، كلهم من محافظة هوبي التي تعد مدينة ووهان مركزها حيث مصدر الوباء.

وتشمل هذه المجموعة طبيب العيون في مستشفى ووهان المركزي، لي وين ليانغ، البالغ 33 عامًا، والذي اشتهر بعد أن حاول إبلاغ زملائه والسلطات المحلية، في أواخر ديسمبر 2019، بتفشي المرض الذي لم يكن محددًا في حينه، وذلك بعد رصده عدة حالات للإصابة بالالتهاب الرئوي.

وتم في حينه استدعاء لي وين ليانغ إلى مركز شرطة محلي حيث تم تحذيره رسميًا من "نشر معلومات كاذبة في الإنترنت"، وبعد أن عاد إلى العمل أصيب الطبيب بالفيروس القاتل وتوفي جراءه يوم 6 فبراير.

وقالت السلطات المحلية إنها قررت تصنيف هؤلاء الأشخاص كـ"شهداء" بعد أن توفوا في "الصفوف الأمامية في المعركة ضد فيروس كورونا"، في إجراء تم اتخاذه بموجب القوانين ذات الصلة في البلاد.

وأوضحت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية أن "الشهيد" يعتبر أشرف لقب تمنحه الدولة للمواطنين الصينيين الذين "ضحوا بحياتهم بشجاعة من أجل الأمة والمجتمع والشعب"، ولفتت إلى أن الأشخاص الـ14 يمثلون أول مجموعة تحصل على هذا التصنيف من بين الأشخاص المتوفين خلال احتواء أزمة فيروس كورونا، التي تعتبر من أخطر الطوارئ التي شهدتها الجمهورية الشعبية الصينية منذ تأسيسها" عام 1949.