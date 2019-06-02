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قال: ندخل في موسم السكون الصيفي.. استقرار بوجه عام في الأجواء

المسند: بانتهاء مايو ينتهي موسم الغبار.. والشرقية وجازان تشذان

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ أنه بانتهاء شهر مايو ينتهي موسم الغبار الربيعي ويبدأ موسم السكون الصيفي.

وقال عبر حسابه في تويتر: بانتهاء #مايو نستطيع القول إن موسم #الغبار الربيعي قد انتهى ودخلنا موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام، ويشذ عن القاعدة #الشرقية تتعرض عادة لهبوب رياح #البوارح خلال يونيو ويوليو #جازان تتعرض لموسم #الغبرة ؛ وذلك قُبيل نهاية #يونيو حتى منتصف #أغسطس.