30 قتيلاً على الأقل في حريق مستودع علب الكبريت بإندونيسيا

جثث متفحمة مكدّسة فوق بعضها بعضاً

لقي 30 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر حريق اجتاح منزلاً يستخدم أيضاً مصنعاً لعلب الكبريت في إندونيسيا.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال سومطرة رياديل لوبيس "لا نعرف سبب الحريق لكن تمّ إخماده، مضيفاً أن بين الضحايا ثلاثة أطفال على الأقل.

وأظهرت صور للكارثة جثثاً متفحمة مكدّسة فوق بعضها بعضاً، فيما أظهرت مشاهد التلفزيون سحباً من الدخان الأسود يتصاعد من المنزل الواقع في بلدة بينجاي في شمال سومطرة.