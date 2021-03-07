"آل مصمع" يغلق مطعمًا مخالفًا خلال حملة تفتيشية مفاجئة برجال ألمع

‫ شملت عددًا من المطاعم والمحال في المحافظة والعاملين فيها

قام رئيس بلدية محافظة رجال ألمع "سعيد بن علي آل مصمع"، يرافقه عدد من مراقبي قسم صحة البيئة بالبلدية، بجولة تفتيشية مفاجئة، شملت عددًا من المطاعم والمحال في المحافظة والعاملين فيها، وذلك ضمن الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها بلدية محافظة رجال ألمع على المحال التجارية والمطاعم.

وأوضح رئيس البلدية أن هذه الجولات تتم بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي"، مؤكدًا تكثيف الجولات الرقابية والرصد اليومي لكل الأعمال المتعلقة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية لمواجهة جائحة كورونا، والتزام الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية.

وبيّن "آل مصمع" أن البلدية أغلقت خلال الجولات التفتيشية مطعمًا مخالفًا، كما رصدت خمس مخالفات أخرى، وجرى تطبيق العقوبة عليها. مثمنًا دور المواطنين والمقيمين من مرتادي الأسواق والمحال والمطاعم في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940، أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.



