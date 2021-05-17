الأرصاد: أمطار رعدية على مرتفعات جازان

الحالة مصحوبة برياح نشطة تستمر حتى 8 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442 10:31 AM

الحالة مصحوبة برياح نشطة تستمر حتى 8 مساء

الأرصاد: أمطار رعدية على مرتفعات جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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