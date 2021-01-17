الدنمارك تسجِّل أول إصابة بسلالة "كورونا المتحور"

لمواطن عاد مؤخرًا من دبي

سجّلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/ 501Y".

وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهي لمواطن عاد مؤخرًا من دبي.

الدنمارك فيروس كورونا الجديد

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17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442 12:03 AM

لمواطن عاد مؤخرًا من دبي

الدنمارك تسجِّل أول إصابة بسلالة "كورونا المتحور"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/ 501Y".

وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهي لمواطن عاد مؤخرًا من دبي.

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