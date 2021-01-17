الدنمارك تسجِّل أول إصابة بسلالة "كورونا المتحور"

لمواطن عاد مؤخرًا من دبي

سجّلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/ 501Y".



وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهي لمواطن عاد مؤخرًا من دبي.