تستّر وغش تجاري.. ضبط 735 كجم من الأسماك الفاسدة بالشرقية

ضمن حملة على الأسواق بمشاركة جهات عدة.. و"المطيري": مستمرة

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من المخالفات، تتمثل في أسماك مجهولة المصدر وأسماك وروبيان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات في الغش التجاري، وحالات تستر في بيع وتداول الأسماك، وسوء التخزين، وذلك خلال حملةٍ قامت بها على أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية.

وقال مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري: "الحملة نُفّذت بالتعاون مع كلٍّ من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، ووزارة التجارة، وبلدية وسط الدمام، والقطيف، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشرطة القطيف".

وأضاف: "تم إتلاف 280 كجم من الروبيان، و231 كجم من البلطي، إضافة إلى 104 كجم فيليه، و120 كجم من السمك".

وأكد "المطيري" أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة على أسواق المنطقة الشرقية خاصة وجميع أسواق المملكة عامة، داعياً المستثمرين في تجارة الأسماك إلى التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.