"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان و14 من محافظاتها

مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، إلى ارتفاع الأمواج وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (صبيا، وبيش، والدرب، وأبو عريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والطوال، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بالمنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً بمشيئة الله.