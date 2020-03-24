متحدثة "التعليم": الاختبارات في موعدها برمضان ما لم يُستجد شيء

قالت: ستستمر الدراسة عن بعد حتى هذا التاريخ.. وأي جديد سيُعلَن

أفادت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، بأن الاختبارات في موعدها المقرر في رمضان وفق التقويم الدراسي، ما لم يستجد شيء آخر.

وقالت "الشهري" في برنامج "ياهلا" خلال حديثها عن أبرز نتائج اجتماع وزير التعليم مع مديري التعليم: "تم تجهيز وتهيئة المباني التعليمية كالمدارس والجامعات وسكن الطلاب لوزارة الصحة للحجر الصحي في حال تفاقمت -لا قدر الله- حالة وباء كورونا في المستقبل".

وكشفت "الشهري" عن أنه سيتم البدء بالتسجيل في الأعمال التطوعية بنهاية الأسبوع الحالي بعد وضع آلية واضحة لها.

وبخصوص الاختبارات، قالت متحدثة وزارة التعليم: "إلى هذه اللحظة لا يوجد تغيير، ونحن نسير وفق الأمر الذي صدر من المقام الكريم بأَن موعد الاختبارات سيتم في رمضان، والوزارة تعمل حاليًا وفق هذا التقويم، وسوف تتم الدراسة عن بعد إلى هذا التاريخ ما لم يستجد أمر آخر لا قدر الله".

وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من جميع منصات التعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى الثانوية بلغ حتى اليوم ما يزيد على 35 مليونًا ونصف المليون، مستفيدًا من طلاب وأولياء أمور وقادة ومعلمين، وبلغت مشاهدات قنوات "عين" 28 مليون مشاهدة، وأكثر من 1900 حصة دراسية يقدم شرحها أكثر من 112 معلمًا ومعلمة، وأكثر من 45 ألف درس رقمي في بوابة "عين".