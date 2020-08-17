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شجاعة مثيرة للإعجاب شهد عليها بعض أصدقائه خلال تواجده على متن قارب

فيديو حَبَس الأنفاس.. مواطن يقفز على ظهر حوت في بحر ينبع ويسبح به!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، يظهر فيه أحد المواطنين يقفز على ظهر سمكة القرش الحوتي أو قرش البهلوان بشجاعة مثيرة للإعجاب داخل البحر.

ويظهر في المقطع، أن أحد المواطنين يُدعي أبوديع كان برفقة بعض أصدقائه خلال تواجده على متن قارب، وكانت هناك بعض الحيتان تسبح بجوار القارب وقفز على أحد هذه الحيتان وسبَح في عرض البحر برفقة الحوت.