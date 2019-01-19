"تقنية بنات" خميس مشيط تدشن الحفل السنوي لمهرجان الجنادرية

تضمن عرضاً لمراحل تطور التعليم كما تم تكريم المتدربات المتفوقات

أقامت الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط، الحفل السنوي لمهرجان الجنادرية الذي تنظمه الكلية بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( جنادرية 33 ) على مسرح الكلية بحضور عميدة الكلية عواطف الشهري، وقسم النشاط من مكتب التعليم للبنات.

وافتتح الحفل بكلمة ترحيبية ثم مسرحية شارك فيها مجموعة من الأطفال بالزي الشعبي مشاركة من مدرسة صفوان الثانية الابتدئية بخميس مشيط، ثم عرض مرئي عن الجنادرية، بالإضافة لعدد من الفقرات المتنوعة شملت الألعاب الشعبية والمسابقات وعروضاً عن حياة العروس العسيرية من الماضي إلى الحاضر وعروض لأزياء مستوحاة من الزي العسيري نفذته متدربات قسم التصميم بالكلية.

وتضمن الحفل عرضاً لفيديو يوضح مراحل تطور التعليم والكتاتيب في السعودية، كما تم تكريم المتدربات المتفوقات بالكلية، في عدد من التخصصات والأقسام العلمية والتدريبية.

وفي نهاية الحفل، تعرف ضيوف الكلية على الأركان التراثية التي أقيمت داخل المخيم والتي اشتملت على أهم وأعرق الأواني القديمة والجلسات التراثية والحناء والأكلات الشعبية، وورش العمل التي نالت على استحسان الحضور.