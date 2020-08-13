"الفدح" مديرة للعلاقات العامة والإعلام بمستشفى النور بمكة

أصدر مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الدكتور وائل الميمني، قررًا بتكليف زينة بنت مبارك الفدح، مديرة لإدارة العلاقات العامة والإعلام وخدمة المجتمع.

وتُعَد الزميلة "زينة" من العاملات في الإعلام الصحي؛ حيث سَبَق أن عَمِلت بمستشفى الولادة والأطفال، وساهمت في إبراز جهود المستشفى والخدمات التي يقدّمها للمواطنين والمقيمين ولضيوف الرحمن.. تهانينا وألف مبروك.

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13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 10:17 AM

"الفدح" مديرة للعلاقات العامة والإعلام بمستشفى النور بمكة

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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أصدر مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، الدكتور وائل الميمني، قررًا بتكليف زينة بنت مبارك الفدح، مديرة لإدارة العلاقات العامة والإعلام وخدمة المجتمع.

وتُعَد الزميلة "زينة" من العاملات في الإعلام الصحي؛ حيث سَبَق أن عَمِلت بمستشفى الولادة والأطفال، وساهمت في إبراز جهود المستشفى والخدمات التي يقدّمها للمواطنين والمقيمين ولضيوف الرحمن.. تهانينا وألف مبروك.

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