سعود الطبية: استشيروا مختصاً في حال إصابة الطفل بنزلة معوية

قالت: يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في حرارة الجسم

أكّدت #مدينة_الملك_سعود_الطبية، أن النزلات المعوية لدى الأطفال يصاحبها عادة إسهال شديد أو تقيؤ أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وربما جميعها.

وأضافت عبر حسابها في تويتر اليوم: ندعو لاتباع العادات الصحية السليمة؛ كغسل الأيدي باستمرار قبل وبعد تناول الطعام، وطلب استشارة أحد المتخصصين في الصحة المهنية حال إصابة الطفل.