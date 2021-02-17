رئيس بلدية القوز للمرتبة الـ12

صدر قرار أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بترقية رئيس بلدية القوز المهندس / عبدالله بن مبارك الزبيدي إلى المرتبة الثانية عشرة.
فيما قدم "الزبيدي " شكره لأمين محافظة جدة على هذه الثقة، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة جدة والبلديات التابعة لها.
صدر قرار أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بترقية رئيس بلدية القوز المهندس / عبدالله بن مبارك الزبيدي إلى المرتبة الثانية عشرة.
فيما قدم "الزبيدي " شكره لأمين محافظة جدة على هذه الثقة، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة جدة والبلديات التابعة لها.