بـ"القناع".. شاهد أول ظهور للرئيس الصيني منذ تفشي "كورونا"

أكد أن الوضع ما زال خطيرًا للغاية.. وتوقّع تحقيق "النصر" عليه

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، ضرورة النصر الحاسم في حرب الشعب ضد مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وزار الرئيس الصيني، مرتديًا قناعًا طبيًّا، مجمعًا ومستشفى ومركزًا محليًّا؛ للسيطرة على كورونا والوقاية منه في بكين.

وقال "شي": حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا": الوضع في الوقت الحالي لا يزال خطيرًا للغاية.

وأعرب عن ثقته في أن الصين يمكنها تحقيق النصر التام في الحرب ضد الفيروس.

وتوجه "شي" إلى أنهوالي في ناحية تشاويانغ؛ لمتابعة إجراءات الوقاية والسيطرة على المستوى الأوليّ، وأكد دور المجتمع في احتواء انتشار الفيروس على نحو فعال.

وفي مستشفى بكين ديتان "مؤسسة مخصصة لعلاج الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس"، تابع "شي" علاج المرضى في المستشفى بمركز المراقبة، وتحدث مع الطاقم الطبي في الخدمة عبر الفيديو.

ودعا الرئيس الصيني أفراد الأطقم الطبية إلى مواصلة تحسين خطة التشخيص والعلاج، وإنقاذ المرضى بأي ثمن، كما ذكرهم بضرورة حماية أنفسهم.

وقال "شي" متحدثًا إلى المسؤولين الذين يكافحون الفيروس في ووهان، بؤرة تفشي كورونا عبر الفيديو: ووهان مدينة بطولية، وأهالي هوبي ووهان أبطال لم تستطع أي صعوبة أو أي خطر هزيمتهم على مدار التاريخ.