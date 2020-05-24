اندفاع السيول إلى وادي الفرع في المدينة خلال أول أيام العيد

تسبب في قطع الطريق الرئيس.. وجهود لوضع وسائل السلامة

دفعت الأمطار التي شهدتها الأودية الشمالية من محافظة وادي الفرع، عصر أمس، سيولها إلى الوادي الرئيس للمحافظة مساء اليوم، بعد جريان لمدة 18 ساعة.

واستمر التدفق من الشعيبة حتى قرية الفقير المقر الرئيس للمحافظة، وما زال السيل يواصل اندفاعه باتجاه سد المحافظة.

وقطع السيل، قبل لحظات، الطريق الرئيس لمحافظة وادي الفرع، في ظل جهود فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة لتهدئة المركبات المارة ووضع وسائل السلامة في الاماكن التي شهدت مرور السيل على الطريق.

ويسمى هذا السيل بسيل "المقلب"، وينطلق من الشعيبة والحرة شرق الخط السريع "طريق الهجرة"، وكان يصل إلى الأبواء في سنوات ماضية، قبل انقطاع الأمطار وإنشاء السد الرئيس للمحافظة.

يذكر أن الأرصاد توقعت اليوم هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق: "جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، الشرقية، حائل، الجوف، والحدود الشمالية".