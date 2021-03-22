"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، اليوم، يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏‎