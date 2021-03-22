"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، اليوم، يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏‎

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

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22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442 12:40 PM

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ6 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، اليوم، يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏‎

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