"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، اليوم، يفيد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، اليوم، يفيد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.