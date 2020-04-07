"الصحة" : 272 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في آخر 24 ساعة .. والإجمالي يرتفع إلى 2795 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الماضية، ليرتفع عدد الحالات إلى 190 إصابة جديدة لليوم الثلاثاء، بذلك يرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 2795 حالة حتى الآن، بينها 272 حالة، تم تسجيلها في آخر 24 ساعة.



وقال متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا": تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة في المملكة ليصل إجمالي المتعافين إلى 615 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات في آخر 24 ساعة 3 حالات، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 41 حالة.