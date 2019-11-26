ضمن اتفاقية جديدة.. "كارفور" تعلن انضمامها إلى تطبيق "نعناع"

تؤكد جهود الطرفين الكبيرة في إثراء قطاع التجارة الإلكترونية

شهد قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية بين شركتَي نعناع وماجد الفطيم، التي تدير علامة "كارفور" في المملكة، ضمن سلسلة نجاحات متواصلة تحققها شركة نعناع، وهي إحدى أبرز الشركات السعودية الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، وتحديداً في مجال تمكين المتاجر المركزية (السوبر ماركت) والمتاجر المتخصصة.. وبموجب الاتفاقية ستكون منتجات كارفور متاحة للمتسوقين عبر تطبيق نعناع.

وأبرز ملامح الاتفاقية أنها تجمع "كارفور"؛ أحد رواد تجارة التجزئة في المنطقة، ومن أبرز مزودي احتياجات المنزل في المملكة، مع شركة ناشئة متخصصة في شراء المقاضي عبر الإنترنت، ويُعد تطبيق نعناع الخيار الأبرز في التسوق الإلكتروني للمقاضي والمشتريات الاستهلاكية في السعودية.

تأتي هذه الاتفاقية بعد ثلاثة أشهر من الجولة الاستثمارية الأولى لـ "نعناع" التي تعد ثاني أكبر جولة استثمارية معلنة في المملكة لعام ٢٠١٩ بتمويل يتجاوز ٢٤ مليون ريال.

وتؤكد الاتفاقية جهود الطرفين الكبيرة في إثراء قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة وتحديداً ما يخص قطاع المقاضي والمنتجات الاستهلاكية.

وفي هذا السياق قدّم المؤسس والمدير التنفيذي لنعناع سامي الحلوة؛ شكره لهيئة الاستثمار على دعمها، ولشركة ماجد الفطيم ممثلة بمتاجر كارفور على تعاونهما في إتمام هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تسهم في زيادة الحصة السوقية للطرفين في قطاع المقاضي المنزلية.

وتوجه إيمانويل غاتشس؛ مدير كارفور السعودية لدى ماجدالفطيم للتجزئة، بجزيل الشكر للهيئة العامة للاستثمار لجهودها الوفيرة في تهيئة المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمار في حزمة من القطاعات الحيوية في المملكة، وفي مقدمتها قطاع التجزئة والتجزئة الحديثة.

وأضاف غاتشس: "يندرج تعاوننا مع شركة نعناع ضمن إستراتيجيتنا التوسعية في المملكة، التي تشمل تقديم حلول مبتكرة للارتقاء بالتجربة المقدمة لعملائنا، وتحقيق قيمة مضافة من خلال زيادة القنوات التي تتيح لهم الحصول على أفضل المنتجات بكل سهولة وسلاسة. "نعناع" هي أحد أبرز رواد التجارة الإلكترونية في المملكة، ونتطلع لزيادة تعاوننا معهم في المستقبل، وصولاً إلى تحقيق رؤيتنا المتمثلة بتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم".

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية نتيجة للدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه الهيئة العامة للاستثمار لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية.