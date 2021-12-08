خبراء بشركة البحر الأحمر يعثرون على أسماك "الـحلاوي" النادرة قرب "شورى"

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تأثر أي من الكائنات بالأعمال والإنشاءات

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أن فريقًا من خبراء البيئة لديها استطاع العثور على أسماك (الـحلاوي) النادرة من فصيلة قيثارات البحر، والمهددة بالانقراض بالقرب من جزيرة "شورى".

وقالت الشركة: يعمل الخبراء على اتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة لضمان عدم تأثر أي من الكائنات جراء الأعمال والإنشاءات.

جدير بالذكر أن لقيثارات البحر شكلاً بين القروش والشفانين البحرية، وذيولها مطابقة في الشكل لذيول القروش.

وتتميز أنواع كثيرة من قيثارات البحر رأس مثلث أو قيثاري الشكل، على عكس الشفانين البحرية ذوات الرؤوس الدائرية الناشئة من اندماج الزعنفة الصدرية.