مصادر: الأمن يتوصل لحالة التعنيف المتداولة بالطائف.. التحقيقات مستمرة

اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية في الحالة

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالطائف، تعاملت مع ادعاءات حالة التعنيف التي تم تداول معلوماتها ومقطع فيديو لها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للمعلومات، تَبَيّن أن المرأة التي يرجّح تعرضها للتعنيف باكستانية الجنسية؛ حيث اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية؛ من إجراء التحقيقات اللازمة للتحقق من الحالة.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله، يُظهر منزلًا وتعالي صرخات امرأة من داخله.