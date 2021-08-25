"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، تسجيل 321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543028 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 549 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 530382 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8505 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4141 والحالات الحرجة 1083 حالة.

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25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443 03:38 PM

"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، تسجيل 321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543028 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 549 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 530382 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8505 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4141 والحالات الحرجة 1083 حالة.

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