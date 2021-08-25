"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، تسجيل 321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543028 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 549 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 530382 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8505 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4141 والحالات الحرجة 1083 حالة.