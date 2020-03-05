"كورونا" يؤجل كل الأنشطة الرياضية بدبي حتى نهاية مارس

إجراء احترازي حفاظاً على الصحة العامة

طالب تعميم حكومي لإمارة دبي اطلعت عليه "رويترز"، اليوم (الخميس)، من منظمي الأحداث الرياضية تأجيل كافة الأنشطة المتعلقة بالرياضة حتى نهاية مارس (آذار) الجاري؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح التعميم الذي أصدره مجلس دبي الرياضي، أن طلب التأجيل هو إجراء احترازي حفاظًا على الصحة العامة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مجلس دبي الرياضي أو من المكتب الإعلامي لحكومة دبي حول الإجراءات الجديدة.

وكشفت دولة الإمارات عن وجود 27 حالة إصابة بالفيروس على الأقل في أراضيها.