"التحالف": الدفاعات السعودية تعترض وتُدمِّر طائرة مسيَّرة "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت مسيَّرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.



وأكد التحالف استمرار محاولات الميليشيا الحوثية في تعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



كما أضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".