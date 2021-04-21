الجزائر تسجِّل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ أكثر من 120 ألفًا

سجّلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة وصل إلى 120.174 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83636، والعدد الإجمالي للوفيات 3172 وفاة.

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21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442 10:44 PM

العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ أكثر من 120 ألفًا

الجزائر تسجِّل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجّلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة وصل إلى 120.174 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83636، والعدد الإجمالي للوفيات 3172 وفاة.

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