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العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ أكثر من 120 ألفًا

الجزائر تسجِّل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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سجّلت الجزائر 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثل 129 مريضًا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة وصل إلى 120.174 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 83636، والعدد الإجمالي للوفيات 3172 وفاة.