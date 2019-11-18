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تشمل القنفذة والليث وبحرة وجدة.. وتستمر حتى العاشرة من صباح الثلاثاء

"الأرصاد" تنبِّه مكة المكرمة بسُحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة مكة المكرمة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد استمرار تكوُّن سُحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة وجدة. وبدأت الحالة الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء.