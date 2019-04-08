مدير الجامعة الإلكترونية: سوق العمل يحركنا.. ولا يمكن التكهن باختفاء التعليم النظامي

قال لـ"سبق": شعارنا "لا نخرّج العاطلين".. وندرس إطلاق برنامج القانون بالماجستير

كشف مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل عن التفكير حاليًا في إطلاق برنامج الماجستير في القانون ضمن برامج الدراسات العليا في الجامعة وذلك بعد افتتاح البرنامج نفسه في مرحلة البكالوريوس.

وأوضح "المعيقل" في رده عن موعد البدء ببرامج الدكتوراه أن الجامعة تركز حاليًا على احتياج سوق العمل في المملكة، متسائلاً في هذا الصدد: هل يحتاج السوق إلى دكاترة؟ أم إلى تخصصات نوعية؟، مشيرًا إلى أن حاجة سوق العمل هو من يحرك الجامعة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية للعام الجامعي 1439 / 1440 هـ، في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك برعاية الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض في مبنى وزارة التعليم بالرياض.

وقال إن الجامعة لديها اليوم برامج في مرحلة الماجستير في إدارة الأعمال والحاسب الآلي وتقنيات المعلومات والأمن السيبراني والرعاية الصحية، مؤكدًا أن التوجه حاليًا في الجامعة ينصب على تقوية برامج البكالوريوس والماجستير.

وحول المبادرات التي تقدمت بها الجامعة، قال مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز المعيقل لـ"سبق" إن المبادرات الثلاث وهي مركز تطوير المحتوى وإعداد مقررات الإعداد العام ومركز المحتوى الإلكتروني تهدف لتطوير المحتوى الإلكتروني.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الجامعة تأخذ الكتب وتطورها لكي تكون إلكترونية وزاد : أنشأت الجامعة مركزًا خاصًا لتطوير المحتوى الذي يديره ويشرف عليه ويعمل به مجموعة من الشباب والشابات السعوديين المتميزين في إعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني كما تعمل الجامعة حاليًا على إعداد مقررات الإعداد العام في جميع الجامعات السعودية، نافيًا بشدة إمكانية الاستغناء عن التعليم النظامي والاعتماد على التعليم الإلكتروني.

وقال لـ"سبق": لا نستطيع أن نقول إن التعليم النظامي سيختفي، ولا أحد يقول ذلك، مستدركًا: لكن هناك دراسات على مستوى العالم تقول إنه في عام 2025، ربما ربع أو نصف الجامعات يتبع أسلوب التعليم المدمج وهو المنهج نفسه الذي تتبعه الجامعة

السعودية الإلكترونية الآن بحيث يكون جزءًا من الدراسة حضورًا والجزء الآخر إلكترونيًا، وهذا هو التوجه على مستوى العالم ولكن: لا يستطيع أحد أن يغامر أو يجازف ويقول إن التعليم النظامي الكامل والذي هو حضور الطالب للجامعة يوميًا أن هذا سيختفي لا أحد يقول بذلك.

وأشاد "المعيقل" بكفاءة ومهارة الجيل الجامعي من الشباب والشابات اليوم والذين كما وصفهم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن همتهم كهمة جبل طويق فهم متميزون في التقنية ويعلمون أنفسهم بأنفسهم فهم متميزون بالقدرة على التعلم الذاتي وتحمل المسؤولية والتسلح بمهارات القرن الـ 21 كمهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وتقنيات التعليم ومتميز في تخصصه وأضاف: الجامعة تفاخر بخريجيها الذين يخدمون سوق العمل مؤكدًا أن الجامعة شعارها "نحن لا نخرّج العاطلين، بل نخرج من سيجد له مكانًا مرموقًا - بإذن الله - في قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف سوق القطاع الخاص لا القطاع الحكومي فخريجونا مميزون ويمتلكون من المهارات ما تحتاج إليه الشركات والقطاع الخاص.

وتابع: خريجو الجامعة لديهم القدرة على بدء أعمالهم بأنفسهم فهم جيل يبادر ويؤسس لعمله الخاص ويوظف الآخرين فهي تراهن بخريجيها بأنهم سيكونون على أعلى مستوى يمكن أن يضاهي الجامعات العالمية والجامعات المتميزة في بلادنا.

وأكمل: إن الجامعة الإلكترونية تعمل للوصول إلى أرقى المخرجات التعليمية، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، التي تُسهم بشكل فعّال في التنمية الشاملة للوطن وتلبي احتياجات سوق العمل، لتكون بذلك رافدًا حقيقيًا في الحركة الأكاديمية والإدارية، وتقدم كل ما من شأنه رفعة الوطن وأبنائه وبناته، وتُسهم في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة.