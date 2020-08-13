المكسيك: 5858 إصابة جديدة و737 وفاة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 498380 والوفيات 54666

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء، تسجيل 5858 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و737 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 498380 والوفيات إلى 54666.

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة، وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17% في الربع الثاني.

المكسيك فيروس كورونا الجديد

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13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 08:45 AM

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 498380 والوفيات 54666

المكسيك: 5858 إصابة جديدة و737 وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء، تسجيل 5858 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و737 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 498380 والوفيات إلى 54666.

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة، وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17% في الربع الثاني.

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المكسيك فيروس كورونا الجديد

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