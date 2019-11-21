حائل.. ترقية 5 ضبّاط في الشرطة والدفاع المدني

صدر الأمر الكريم الملكي، بترقية خمسة ضباط في منطقة حائل، لرتبهم الجديدة.



وقلّد مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، العقيد مرعي بن سعيد الشهراني، والعقيد محمد بن عبدالله الشمري، رتبتهما الجديدة "عميد".



كما قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل، العميد عبدالله الركيان، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة، شملت: المقدم حمد سلمان الشمري، والمقدم وليد خالد الهيه، والمقدم سعدون خلف العنزي.



وعبّر المترقون عن سعادتهم واعتزازهم بهذه الثقة الملكية الغالية.



"سبق" تهنّئ الضباط المترقين على الترقية، وتتمنى لهم مزيدًا من النجاح في حياتهم العملية.