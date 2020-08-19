عدو البشرية.. العالم يسجل أكثر من 22 مليون إصابة بـ"كورونا"

بينها مليون و140 ألفًا متعافون فيما تخطى عدد الوفيات 780 ألفًا

تجاوز عدد مصابي "كورونا" حول العالم صباح اليوم الأربعاء 22 مليون شخص.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن مجموع الإصابات تجاوز 22 مليونًا و145 ألف حالة. وتجاوز عدد المتعافين مليونًا و140 ألفًا؛ فيما تخطى عدد الوفيات 780 ألفًا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تتصدر الولايات المتحدة الدول من حيث عدد حالات الإصابة، تليها: (البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وبيرو، والمكسيك، وكولومبيا، وتشيلي، وإسبانيا، وإيران، والمملكة المتحدة، والأرجنتين). كما تتصدر الولايات المتحدة الدول من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.