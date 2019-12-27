"اليوبي" يدشن الموقع الرسمي لملتقى جامعة المؤسس وأكسفورد للابتكار الحيوي

ينطلق في 16 مارس القادم.. ويناقش التطورات العلمية بمجال الذكاء الاصطناعي

دشن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الموقع الرسمي وإعلان ملتقى الجامعة وجامعة أكسفورد للابتكار الحيوي بقاعة مجلس الجامعة.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، وعميد كلية العلوم الدكتور عبدالرحمن المالكي، وأعضاء اللجنة الإشرافية لملتقى الابتكار الحيوي.

وتعتزم جامعة الملك عبدالعزيز عقد ملتقى علمي بعنوان: "ملتقى جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد للابتكار الحيوي"، وذلك خلال الفترة من 16-17 مارس 2020م، لمناقشة أبرز التطورات العلمية والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في العلوم الحيوية والطبية، بالإضافة إلى آخر المستجدات في الطب الشخصي واستكشاف الأدوية.

ويصاحب الملتقى عدد من ورش العمل وعرض للملصقات العلمية ومعرض مصاحب، مما سيسهم في تعزيز المهارات والمناقشة المثمرة بين الباحثين والطلبة من الجامعات السعودية والمراكز البحثية، بما يتماشى ورؤية المملكة 2030 لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وفي هذا الصدد، أوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أن الملتقى يعتبر امتداداً للتعاون المثمر بين جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة أكسفورد، والتي تأتي ضمن مساعي جامعة المؤسس لإبرام الشراكات المحلية والدولية المتميزة لبناء جسور التواصل مع مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث لتبادل الخبرات.

يذكر أن التعاون مع جامعة أكسفورد أسفر عن العديد من الأبحاث المشتركة بين الجامعتين، فتم من خلاله نشر عدد من الأوراق العلمية المتميزة، وخلال اللقاء قام المشرف العام للملتقى الدكتور هاني شودري، بتقديم عرض عن محاور وأهداف الملتقى والترتيبات اللازمة لاستضافة الملتقى.

وبهذه المناسبة، نوه الدكتور اليوبي بأهمية المواضيع التي يناقشها الملتقى العلمي في وجود عدد من كبار العلماء بجامعة أكسفورد، ومن ضمنهم العالم "سير بيتر راتكليف"، الحاصل على جائزة نوبل في الطب لهذا العام ٢٠١٩م، والبروفيسور "شاس بونترا" نائب رئيس جامعة أكسفورد للابتكار.

ودعا "اليوبي" جميع منسوبي الجامعة للمشاركة في الملتقى وتقديم الأوراق العلمية، كما وجه الدعوة لكافة الجامعات السعودية والمراكز البحثية ذات العلاقة للمشاركة والحضور، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة من الملتقى. كما أعلن معاليه عن وجود جوائز لأفضل العروض التقديمية والملصقات العلمية بالملتقى.

وتم فتح أبواب التقديم لاستقبال المشاركات العلمية على الموقع الرسمي للملتقى، وسيكون آخر موعد للمشاركة يوم الخميس 30 يناير 2020م، كما أن التسجيل متاح حالياً لحضور الملتقى وورش العمل المصاحبة له عبر الموقع الإلكتروني.