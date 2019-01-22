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قال إن لاعبيه من جميع أنحاء العالم ما عدا قطر وهنا مكمن الإبداع العالمي

"خلفان" ساخراً من فوز قطر: إنجاز تاريخي لمنتخب العولمة الكروية

علق قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان ساخراً صعود المنتخب القطري إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا 2019، المقامة حالياً بدولة الإمارات قائلاً " فوز قطر العالمي على العراق واحد صفر إنجاز تاريخي لمنتخب العولمة الكروية. "

وقال في تغريدة أخرى "الجميل في المنتخب القطري أن الذين يلعبون فيه من جميع أنحاء العالم ما عدا قطر وهنا مكمن الروعة والإبداع العالمي في هذا المنتخب".