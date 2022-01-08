ثلاث مواجهات في الجولة 16 .. "ضمك" يستقبل "النصر" و"الشباب" يستضيف "أبها"

تستكمل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ 16 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تقام ثلاث مباريات على النحو التالي:



ضمك - النصر

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا عشر دقائق عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

يدخل النصر وضمك المباراة وفي جعبتيهما 26 نقطة في المركزين الثالث والرابع حيث يتفوق النصر بفارق الأهداف.



الفتح - الرائد

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا الربع على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

يدخل الفتح المباراة وفي جعبته 16 نقطة في المركز 12 في حين يملك الرائد 21 نقطة في المركز السادس.



الشباب - أبها

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

يدخل الشباب المباراة وفي جعبته 31 نقطة في المركز الثاني في حين يملك أبها 18 نقطة في المركز العاشر.