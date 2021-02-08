عسير.. حالة أمطار رعدية ورياح نشطة تستمر حتى 9 مساءً

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.